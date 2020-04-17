Пик пожаров в Киевской области ожидается на выходных, – ГСЧС

Пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила, что пик пожаров и возгораний сухостоя в экосистемах в Киевской области ожидается на ближайших выходных.

Об этом сообщает Громадське.

По ее словам, почти во всех случаях причиной пожаров является человеческий фактор.

"Это выжигание сухой травы, это так называемые "шашлычники", которые считают, что они потушили костер, который раздувается ветром через несколько часов", – говорит Рубан.

Она добавила, что количество пожаров увеличивается каждые выходные.

11 и 12 апреля, спасатели около 170 раз выезжали на тушение огня.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь. "По состоянию на 7 часов 15 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ДАЗВ в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. Открытый огонь не наблюдается", – говорится в сообщении.