Священнику из "перекопанной" церкви в Днепре выписали штраф в 17 тыс. гривен

Днепровского священника УПЦ МП, который провел службу на Вербное воскресенье при участии множества людей, оштрафовали на 17 тыс. грн.

Об этом в эфире hromadske рассказал заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

"В отношении священника – и предупреждение, и 17 тыс. грн штрафа. Если он третий раз нарушит, это уже будет уголовная ответственность", – сообщил Лысенко.

Также он рассказал, что "батюшка сейчас бегает по домам и расклеивает объявления, что в храме Пасха отменена незаконно". По словам Лысенко, священник завтра хочет собрать у одного из супермаркетов верующих.

"Но как только он соберется со своими мирянами, они там все будут моментально нами изловлены и на них будут составлены админпротоколы. И каждый из них заплатит по 17 тыс. грн и на этом все закончится", – сказал заммэра Днепра.

Напоследок заместитель Филатова добавил, что в целом жители города и другие священники поддерживают решения властей в отношении карантина. "Настолько вызывающее и наплевательское поведение было одно на весь город", – заявил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Власти Днепре у храма, в котором при большом скоплении людей праздновали Вербное воскресенье, решили раскопать трубу, чтобы убедиться, что она не протекает.

В областной ГСЧС сообщили, что в ходе раскопок был обнаружен снаряд времен Второй мировой войны. Снаряд вывезли на спецплащадку и уничтожили. Других взрывоопасных предметов найти не удалось.