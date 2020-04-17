В Киево-Печерской лавре еще одна смерть от коронавируса

В Киево-Печерской лавре зафиксирован третий летальный случай, связанный с Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Киево-Печерской лавры.

Сказано, что умер монах Никодим (Левицкий Николай Александрович).

Никодим посещал Почаевскую лавру, где также зафиксирована вспышка коронавируса.

Кроме того, в Лавру после лечения от коронавируса вернулись шесть монахов и послушников.

Напомним, у ректора Киевской духовной академии и семинарии в Киево-Печерской лавре епископа УПЦ МП Сильвестра (Стойчева) диагностировали COVID-19.

Отметим, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.