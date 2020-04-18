Смог в Киеве. В столице все еще самый грязный воздух на планете
Над Киевом продолжает сохраняться аномально сильный смог. Об этом свидетельствуют данные сервисов наблюдения за качеством воздуха.
По данным Saveecobot, по состоянию на 10.00 18 апреля индекс качества воздуха в Киеве (AQI) составлял 193, по шкале AQI – вредный.
Карта качества воздуха в Киеве на 18 апреля по состоянию на 10:00
При этом вечером 17 апреля был установлен антирекорд по загрязнению воздуха в столице с начала месяца (индекс качество воздуха составлял 227 - очень вредный).
По данным AirVisual, сейчас в Киеве самый загрязненный воздух в мире.
В ГСЧС сообщают, что продолжают тушить пожары в Житомирской области и очаги тления в Чернобыльской зоне. Так, на Житомирщине к борьбе с огнем привлечены 665 человек и 108 единиц техники, в том числе и три пожарных самолета.
В Чернобыльской зоне 716 человек и 116 единиц техники занимают тушением тления травяного настила, пеньков и древесины, пройденных огнем, на территории Корогодского, Лубянського, Паришивського, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств.
В ГСЧС отмечают, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы.
Напомним, 16 апреля Киев накрыла пылевая буря, после чего в воздухе столицы зафиксировали повышение вредных веществ. По сравнению с предыдущими днями, воздух в Киеве испортился в несколько раз. В КГГА сообщили, что причиной послужили пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, а также северо-западный ветер.
Из-за загрязнения воздуха на улицы столицы выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора", а мэр Виталий Кличко лично съездил в Чернобыльскую зону и сообщил, что радиация там в норме.
Как ранее сообщал Фокус:
- 13 апреля Верховная Рада ужесточила наказание за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности. В частности, за поджог травы штрафы увеличили в 18 раз.
- Пожары также фиксируются по всей стране. Часто их причиной становится поджег сухой травы. В ГСЧС предупреждают, что если такая ситуация продолжиться, то до зимы выгорит вся страна