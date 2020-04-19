В Почаевской лавре умер монах с подозрением на коронавирус

В Почаевской лавре 19 апреля скончался 76-летний монах Аверкий. Об этом сообщает Тернопольская газета.

"Аверкия характеризуют как доброго и скромного человека, который не участвовал в спорах и имел огромный авторитет среди братии", – говорится в сообщении.

Монах был также известен как экзорцист (изгонял дьявола).

В последнее время он не появлялся на людях. По информации источников издания, у Аверкия был коронавирус, однако официального подтверждения этой информации нет.

Отметим, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.

Также в Александровскую больницу госпитализировали наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Раньше он сдавал тест на коронавирус, но его результаты не сообщали. В пресс-службе лавры сообщили, что он находится в обычной палате, а температура в пределах нормы.