В Почаевской лавре умер монах с подозрением на коронавирус
В Почаевской лавре 19 апреля скончался 76-летний монах Аверкий. Об этом сообщает Тернопольская газета.
"Аверкия характеризуют как доброго и скромного человека, который не участвовал в спорах и имел огромный авторитет среди братии", – говорится в сообщении.
Монах был также известен как экзорцист (изгонял дьявола).
В последнее время он не появлялся на людях. По информации источников издания, у Аверкия был коронавирус, однако официального подтверждения этой информации нет.
Отметим, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.
- Также в Александровскую больницу госпитализировали наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Раньше он сдавал тест на коронавирус, но его результаты не сообщали. В пресс-службе лавры сообщили, что он находится в обычной палате, а температура в пределах нормы.
- Также от коронавируса умер монах Никодим (Левицкий Николай Александрович).