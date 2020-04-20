Качество воздуха в Киеве почти пришло в норму, – Гидрометцентр
В понедельник, 20 апреля, в Киеве и области, а также на Житомирщине качество атмосферного воздуха улучшилось, концентрация пыли и остатков горения приблизилась к норме. Об этом сообщает заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко во время брифинга.
Он отметил, что ситуация с качеством воздуха улучшилась благодаря "усилиям наших пожарных и некоторым изменениям синоптической ситуации – изменению направления ветра и кратковременным дождям".
"Наблюдаемые вещества — пыль и остатки горения — близкие или несколько выше предельно допустимую концентрацию. Содержание в воздухе диоксида серы, диоксида азота, оксида углерода и формальдегида близок к предельно допустимой концентрации и даже ниже", — отметил Прокопенко.
Он также добавил, что такое явление, как задымленность, в понедельник, 20 апреля, уже не наблюдается.
По последним данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, Киев оказался на 84 месте с индексом 17, характеризующимся как "хороший" уровень.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.
- По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- Вечером 16 апреля в Киеве в воздухе зафиксировали повышение вредных веществ.