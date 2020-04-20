На этой неделе Кабмин может немного смягчить карантин, – Шмыгаль
Уже на этой неделе Кабмин обещает смягчить карантин в Украине. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер Денис Шмыгаль.
При этом, премьер сообщил, что по рассчетам Национальной академии наук Украины, в Украине будет два пика заболеваемости COVID-19: в конце апреля и между 3 и 8 мая.
Но правительство все-равно намерено на этой неделе смягчить органичительные меры.
"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", – добавил Шмыгаль.
Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда может закончиться карантин из-за коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Украине, по состоянию на 20 апреля, за сутки был зафиксирован 261 новый случай. Всего в стране COVID-19 подтвердился у 5710 человек.
- В мире, по состоянию на 20 апреля, коронавирусом заражено 2 407 341 человек. Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 764 265 зарегистрированных больных.
- Также под данным МИД, за рубежом от коронавируса вылечились 50 граждан Украины. Семеро украинских граждан скончались.