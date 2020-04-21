В общежитии под Киевом вспышка коронавируса: 37 инфицированных, две смерти

В одном из общежитий города Вишневое, в Киевской области, коронавирус подхватили 37 человек. Зафиксировано два летальных случая.

Об этом на брифинге рассказал и.о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

По словам Володина, по предварительным оценкам в общежитии, которое находится в частной собственности, проживают больше 300 человек.

"На этот момент выявлено 37 больных, в том числе детей. Есть двое умерших людей, к сожалению. Сейчас медики всем жителям общежития делают ПЦР-тесты", – говорит он.

Володин также сообщил, что уже налажено взаимодействие между жильцами общежития, городской больницей, службой экстренной помощи и Киево-Святошинской райбольницей.

В этой же больнице подготовлено специальное отделение на 65 мест для приема больных из общежития. Доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости должна обеспечить местная власть.

Точные цифры по количеству инфицированных обещают предоставить завтра вечером, когда будут готовы результаты тестов. Тестированием занимается Киевская областная лаборатория.

"Готовятся соответсвующие документы и решения для определения на базе этого общежития изолятора, как это предусмотрено решениями Кабмина", – сообщил также Володин.

Что касается ситуации в Киевской области, то на утро 21 апреля зафиксировано 356 случаев коронавируса. Из них в стационарах лежат 99 человек, на самоизоляции – 257, выздоровели – 28. Еще 11 человек умерли от COVID-19.

Напомним, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине по состоянию на утро 21 апреля лабораторно подтверждены 6125 случаев коронавируса. За минувшие сутки были зарегистрированы 415 новых случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге заявил, что предложит Кабмину продлить карантин в Украине до 12 мая.