Из-за коронавируса в Хмельницкой области “закрыли” женский монастырь УПЦ МП

На Хмельнитчине, в селе Головчинцы Летичевского района закрыли для посещения Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ МП, где выявили пять случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Летичевской РГА.

"Доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь ограничен", – говорится в сообщении.

Глава Хмельницкой областной администрации (ОГА) Дмитрий Габинет сообщил, что в монастыре болеют пять человек.

"Если говорить об одной из новостей, которая была озвучена в преддверии Пасхальных праздников, речь идет о выявленных больных в монастыре в Головчинцах, то могу отметить, что на данный момент в этом монастыре заболели пять человек. Из них – это три монахини, один человек – это священник, и послушник этого Головчинецкого монастыря", – рассказал Габинет.

Он добавил, что количество контактных лиц уже установлено.

"Круг контактных лиц был установлен, в частности 33 человека – из числа "духовных людей" и 10 – из числа священнослужителей и монахинь/монахов. У них у всех взяты пробы, проводится тестирование, у 28 человек уже известны результаты, относительно остальных будем знать сегодня вечером", – сказал глава ОГА.

В очаге инфекционной болезни и на прилегающих территориях проведены дезинфекционные мероприятия. Мобильной медицинской бригадой осуществлен забор биологического материала и направлен на исследование в ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр Минздрава Украины".

Отметим, Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

Людмила Мухарская, эпидемиолог и заслуженный врач Украины, считает, что если бизнес действительно запустится в ближайшие недели, то собственники должны гарантировать людям возможность работать с соблюдением социальной дистанции и всех остальных мер предосторожности.

Как ранее сообщал Фокус:

Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что митрополит Онуфрий несколько дней назад получил положительный результат теста COVID-19. В самой УПЦ МП полностью отрицают озвученную в СМИ информацию.

УПЦ Московского патриархата призвала верующих смотреть богослужения на Пасху по телевидению или принять в них участие на улице возле храмов.