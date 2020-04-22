В центре Львова расстреляли мужчину: введен план "Сирена"

Во Львове во время вооруженного нападения на улице Академика Павлова застрелили человека.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска.

В подъезде дома несколько мужчин в балаклавах и с огнестрельным оружием напали на двух жителей Львова. Один из пострадавших, 49-летний мужчина, получил смертельные ранения и скончался на месте происшествия.

Нападавшие скрылись на автомобиле марки Ford, введен план "Сирена".

Информация о стрельбе поступила в полицию около 10 утра. На место выехала следственно-оперативная группа Лычаковского отдела полиции, оперативники уголовного розыска.

Львовское издание Zaxid.net сообщает, что убитый мог быть нелегальным валютчиком.

Как ранее сообщал Фокус:

2 февраля в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил Андрея Сотника, 1977 года рождения. Он был убит двумя выстрелами – в спину и в голову.

Позже с сети появилось видео с камер наблюдения в центре Киева, которые зафиксировали момент убийства пластического хирурга Андрея Сотника.