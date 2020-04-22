Пожары в Чернобыльской зоне: спасатели не могут добраться до самого сложного участка

В Чернобыльской зоне отчуждения по-прежнему открытого огня нет, но полностью потушить очаги тления не удается из-за сильной загроможденности лесной местности. Об этом на онлайн-брифинге заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, передает Укринформ.

"По данным наземной разведки и спутникового мониторинга, очагов открытого огня нет. В зоне отчуждения были очаги вблизи населенных пунктов Розсоха, Кривая Гора. Основные усилия сосредоточены в наиболее сложном месте – Рудьки-Буряковка. Из-за большой загроможденности лесных массивов наземные силы не могут туда добраться. Интенсивно используется инженерная техника ГСЧС и ВСУ", – сказал Демчук.

Он добавил, что за сутки спасатели и пожарные проложили 125 км дорог в этой местности. К ликвидации пожаров привлечено 1200 человек и около 300 единиц техники.

"За сутки пробито 125 км дорог в этой местности. Привлечено 9 единиц инженерной техники. Таким способом мы добираемся до кромки огня, заливаем её и только таким образом сдерживаем возникновение пожаров", – отметил Демчук.

При этом, по его словам, радиационный фон в зоне отчуждения и в городе Киев находятся в пределах фоновых значений.

Эту информацию подтвердил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

"Впервые за много дней мы с вами не будем плохо дышать. Мы не обнаружили мест огня, идет локализация небольших очагов пожара. Мы получили спутниковую информацию, которая подтверждает это. Относительно радиационной обстановки столицы и окрестных городов. Методом высокоточной авторадиографии мы можем с уверенностью сказать, что горячих частиц мы не обнаружили. В аэрозолях приземного слоя атмосферы мы не обнаружили стронция-90, трансурановых элементов. Когда была пылевая буря, у нас концентрация радиактивности была в 1000 раз ниже допустимых норм радиационной безопасности", – сказал Кульбида.

Как ранее писал Фокус:

В Чернобыльской зоне продолжается борьба с пожарами. Основные усилия спасателей и пожарных направлены на тушение очагов тления, где ранее бушевал огонь.

По факту пожара в Чернобыльской зоне открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.