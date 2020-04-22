"Язык вражды недопустим". Полиция открыла дело из-за высказываний мэра Ивано-Франковска о ромах
Полиция Ивано-Франковской области начала расследование относительно слов городского головы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, который потребовал от полицеских вывезти из города ромов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В Нацполиции считают, что недопустимо, когда должностное лицо позволяет себе общаться на языке вражды.
"Никто не имеет права дискриминировать людей по любому признаку, в том числе и по национальной или этнической принадлежности. Особенно возмущает, что в этих целях пытались использовать полицию", – заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Подчеркиваю, что полицейские насильно не заставляли лиц ромской народности покидать территорию области и никуда их не перевозили. Убежден, что следователи полиции во время досудебного расследования подробно разберутся в этой ситуации. Я призываю всех граждан к взаимоуважению и толерантному отношению", – добавил он.
По факту высказывания мэра следователи полиции Ивано-Франковской области начали уголовное производство по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Руслан Марцинкив дал поручение вывезти людей ромской национальности из города в Закарпатскую область. Марцинкив говорил об этом на оперативном совещании.
- Ранее Евросоюз поддержал проект Справедливость для ромов в Украине и предоставил на его реализацию 300 тысяч евро.