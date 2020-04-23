Статистика коронавируса в Украине на 23 апреля: новый антирекорд — 578 случаев за сутки

Украина
За сутки зарегистрировано 578 новых случаев Covid-19

По состоянию на утро 24 апреля число инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 7170 человек. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение 22 апреля получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях.

На амбулаторном лечении находятся 4 862 пациента, из них 372 ребенка. Всего госпитализированы 2 308 человек, из них 103 ребенка и 223 медработника. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 504 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Статистика коронавируса по регионам:

–    Винницкая область - 353 случая;
–    Волынская область - 188 случаев;
–    Днепропетровская область - 186 случаев;
–    Донецкая область - 21 случаев;
–    Житомирская область - 304 случая;
–    Закарпатская область - 230 случаев;
–    Запорожская область - 146 случаев;
–    Ивано-Франковская область - 644 случая;
–    Кировоградская область - 258 случаев;
–    г. Киев - 1059 случаев;
–    Киевская область - 451 случай;
–    Львовская область - 282 случая;
–    Луганская область - 27 случаев;
–    Николаевская область - 99 случаев;
–    Одесская область - 161 случай;
–    Полтавская область - 161 случай;
–    Ровенская область - 396 случаев ;
–    Сумская область - 89 случаев;
–    Тернопольская область - 499 случаев;
–    Харьковская область - 101 случай;
–    Херсонская область - 77 случаев;
–    Хмельницкая область - 61 случай;
–    Черновицкая область - 1140 случаев;
–    Черкасская область - 220 случаев;
–    Черниговская область - 17 случаев.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.