Сказка-йога для малышей и уроки английского: в Киеве заработал онлайн-детсад

Первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детей в возрасте 4-6 лет, начал работу в столице. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что проект стартовал в рамках виртуальной платформы эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Директор Образовательного агентства Бадри Лолашвил заявил, что онлайн-детсад открыт для всех маленьких украинцев и призвал родителей участвовать в этой инициативе.

Отныне, во время карантина, с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней, дети имеют возможность виртуально посещать занятия, которые проводят специалисты. В программе: сказка-йога, английский язык, развивающие занятия.

"Данный проект уже вызвал большой интерес как среди родителей, так и среди украинских селебрити. Сейчас в рамках детского сада онлайн мы пригласили известных украинцев провести дополнительные занятия и надеемся, что они не останутся в стороне", – подчеркнула директор Образовательного хаба Киева Мария Богуслав.

Все занятия также будут доступны на постоянной основе в записи.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денисы Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.

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