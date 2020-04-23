Четыре почаевских священника заняли одни из последних мест в Александровской больнице, – КГГА

На днях в Александровскую больницу из Почаева доставили четырех священников с подтвержденным коронавирусом. Больше мест в больнице в инфекционном отделении нет.

Об этом в комментарии hromadske рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

При этом, по словам Гинзбург, именно в Александровской больнице больше всего священников с COVID-19, а мест для новых больных в ней уже нет. Тем не менее, в городских больницах №4 и №9 еще могут принять более 60 человек, уточняют в КГГА.

На вопрос, почему почаевских священников привезли именно в киевскую больницу, она ответила: "Не могу это объяснить".

"Базы для лечения COVID-19 мы определяли с учетом необходимого оборудования, имеющихся специалистов. Лекарства и оборудование централизованно закупались и поставлялись в больницы", – рассказывает Гинзбург.

"Все больницы, которые являются клинической базой для таких пациентов – клиническая база сотрудников Института Шупика или Богомольца. Везде проводятся консультативные обходы, консилиумы, а не только в Александровской больнице", – добавила она.

Вчера стало известно, что среди священников, которые лежат с коронавирусом в Александровской больнице – и митрополит Тернопольский и Кременецкий УПЦ МП Сергий.

21 апреля Почаев и лавру из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин. На въездах в город установили четыре "карантинных поста", на которых в круглосуточном режиме дежурят полицейские, спасатели и военные Кременецкого военкомата.

Как ранее сообщал Фокус:

19 апреля полицейские сообщали, что богослужение в Почаевской лавре на Пасху прошло с нарушением карантина: на службу пришло множество людей, которые не соблюдали дистанцию.

На следующий день в Тернопольском областном лабцентре отчитались о вспышке коронавируса в Почаеве: в одном только городе – 13 новых случаев. По всей остальной области – 11.