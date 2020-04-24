Пикового роста заражений коронавирусом пока нет, – Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что система здравохранения Украины пока справляется с ростом больных Covid-19.

Об этом он сообщил в эфире телеканала 1+1.

По его словам, карантин в Украине продлен, поскольку ранее было зафиксировано нарушение карантинных мероприятий.

"Я доволен тем, как работает карантин в Украине. Поскольку мы сегодня имеем результат роста количества коронавирусной болезни, с которым справляется система здравоохранения. Так, мы фиксируем определенные нарушения карантинных мероприятий, которые дают определенные вспышки, но не пиковый рост... Поэтому и продлены карантинные мероприятия до 11 числа, поскольку были определенные нарушения карантинных мероприятий, которые могут дать свой результат...", – говорит Ляшко.

Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%. За последние сутки количество инфицированных выросло на 8,8%.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус: