Василий Цушко претендует на должность замминистра финансов

Заместитель главы "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко 23 апреля подал электронную декларацию как кандидат на должность заместителя министра финансов.

Цушко – известный в прошлом политик и чиновник. В 1994–2006 годах был депутатом Верховной Рады. В 2006–2007 годах – министром внутренних дел, министром экономики в 2010 году, главой Антимонопольного комитета в 2010–2014 годах.

Согласно декларации за прошлый год, он получил 8178 грн зарплаты в ООО "Украинское сырье" и больше нигде не работал. В его собственности находится земельные участки 26300 кв. м (в Одесской обл.) и 1200 кв. м (в Киевской обл.).

Напомним, что экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера и заниматься переговорами с МВФ.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить вице-премьером по вопросам реформ.