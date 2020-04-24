Василий Цушко претендует на должность замминистра финансов

Украина
Цушко возглавлял Антимонопольный комитет при президенте Викторе Януковиче

Заместитель главы "Социалистической партии Александра Мороза" Василий Цушко 23 апреля подал электронную декларацию как кандидат на должность заместителя министра финансов.

Цушко – известный в прошлом политик и чиновник. В 1994–2006 годах был депутатом Верховной Рады. В 2006–2007 годах – министром внутренних дел, министром экономики в 2010 году, главой Антимонопольного комитета в 2010–2014 годах.

Согласно декларации за прошлый год, он получил 8178 грн зарплаты в ООО "Украинское сырье" и больше нигде не работал. В его собственности находится земельные участки 26300 кв. м  (в Одесской обл.) и 1200 кв. м  (в Киевской обл.).

Напомним, что экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера и заниматься переговорами с МВФ.

Как ранее сообщал Фокус: