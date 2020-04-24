В Киеве соблюдение самоизоляции будут контролировать через Telegram

Советник киевского городского головы Владимир Бондаренко заявил, что соблюдение карантина в Киеве будет отслеживаться через мессенджер Telegram. Об этом сообщается на сайте КГГА.

По его словам, Мониторинговый центр по противодействию распространению COVID-19 в Киеве запустил Telegram-бот для жителей столицы, которые находятся на самоизоляции.

"Теперь контроль можно осуществлять дистанционно. Киевлянину, который находится на самоизоляции, приходит push-сообщение, на которое он должен ответить в течение 10 минут, включив геолокацию на смартфоне. Оператор получает информацию о фактическом нахождении опрашиваемого", – сказал Бондаренко.

Бондаренко рассказал, что если на запрос не будет ответа или запрашиваемый пользователь находится вне зоны самоизоляции (разница в данных геолокации 100 метров), к нему направят уполномоченных лиц. Такие сообщения будут приходить несколько раз в день. В случае подтверждения нарушения самоизоляции, на нарушителя составят протокол и оштрафуют на 17 000 гривен.

Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее в КГГА заявили, что будут контролировать находящихся на самоизоляции киевлян с помощью телефонных контактов.