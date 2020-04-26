В СИЗО Черновцов произошел "коронавирусный бунт"

В Черновицком следственном изоляторе группа заключенных устроила протест против размещения СИЗО мужчины с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в Facebook.

Заключенного с коронавирусом доставили в СИЗО 23 апреля по решению суда.

"Заключенный был размещен с соблюдением всех необходимых карантинных требований отдельно от других заключенных и осужденных. Персонал, осуществляющий надзор, обеспечен средствами индивидуальной защиты, организация - дезинфицирующими средствами", - сообщили в СИЗО.

Однако в трех камерах в знак протеста забаррикадировались, трое из них нанесли себе телесные повреждения. Также два сотрудника СИЗО попросили отправить их в отпуск.

"Сейчас состояние оперативной обстановки в Черновицком СИЗО стабильное", - говорится в сообщении.

Подробности бунта сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Ее региональный представитель Леонид Мельников совершил внеплановый визит в СИЗО.

"Во время визита установлено, что около 23 часов 24 апреля, заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО новоприбывшего заключенного с подтвержденным диагнозом - коронавирусная болезнь COVID-19", - написала она в Facebook.

По словам администрации СИЗО, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались. В 6 утра 25 апреля руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. В 8:00, при смене дежурства, заключенные с трех камер не пускали персонал в помещения.

"Поэтому к семи заключенным применена физическая сила, а к одному из них - специальные средства (наручники)", - сообщила Денисова.

В знак протеста трое заключенных порезали себе предплечья, у одного из них было венозное кровотечение. Его забрала скорая помощь. Сейчас в СИЗО проводится служебная проверка.

Зараженный коронавирусом находится в отдельной камере, в изолированном блоке. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Как ранее сообщал Фокус:

23 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в одной из тюрем западной Ураины коронавирусом заразились два сотрудника учреждения.