Коронавирус добрался до украинских тюрем, – Денисова

При этом среди заключенных подтвержденных случаев нет. Коронавирус обнаружили у сотрудников одной из тюрем

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что первые случаи коронавируса выявили в украинской тюрьме. При этом, по ее словам, заразились болезнью работники учреждения, среди заключенных заболевших нет.

Об этом Денисова написала в Facebook.

Она рассказала, что в ходе проверки Офис омбудсмена установил, что коронавирус подтвердился в одном из пенитенциарных учреждений западного региона.

"Один случай установлено быстрым тестом, другой – методом ПЦР. Указанные работники с 6 апреля находятся на больничном. Сейчас в учреждении проводится эпидемиологическое расследование для установления круга лиц, с которыми контактировали больные", – отметила Денисова.

В то же время, по ее информации, на 23 апреля среди заключенных подтвержденных случаев нет.

Денисова обратилась к министру юстиции Украины Денису Малюське с просьбой безотлагательно принять соответствующие меры по локализации и недопущения распространения коронавируса среди работников учреждения и удерживаемых лиц.

"В частности, обеспечить самоизоляцию персонала и изоляцию удерживаемых лиц, имевших контакт с указанными больными, а также проводить обязательный ежедневный температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья в соответствии с планом противоэпидемических мероприятий", – попросила Денисова.

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