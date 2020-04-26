В харьковской областной психбольнице за сутки COVID-19 подтвердили у 11 человек

В воскресенье, 26 апреля, в Харьковской области за минувшие сутки зафиксировали 11 новых случаев COVID-19 в областной психиатрической больнице. Об этом сообщает глава областной государственной администрации Алексей Кучер в Telegram.

"Сегодня по количеству зарегистрированных подозрений и подтвержденных случаев имеем собственный антирекорд. За последние сутки в области лабораторно подтверждено 22 случая заболевания COVID-19", – написал Кучер.

Он добавил, что коронавирус был обнаружен в областной психиатрической больнице № 1. COVID-19 заразились жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов. Ранее там же был подтвержден коронавирус у троих медиков.

Всего на утро воскресенья, 26 апреля, в Харьковской области зафиксированы 359 подозрений на коронавирус. Из них 147 случаев — подтверждено, 83 — опровергнуто, остальные — на стадии проверки.

Из 147 заболевших 15 человек выздоровели, два человека умерли.

На данный момент коронавирус был зарегистрирован у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов.

Как ранее сообщал Фокус: