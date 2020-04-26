Коронавирус в Киево-Печерской лавре: заразились все священнослужители
В Киево-Печерской лавре Московского патриархата заразились коронавирусом все священники. Об этом сообщает глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент, передает РБК.
По его словам, также болеют COVID-19 монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, расположенной на территории лавры. Всего зафиксировали вирус у 150-200 человек. Митрополит Климент подчеркнул, что на данный момент большинство клириков идут на поправку. Умерли от коронавируса 3 человек.
Карантин в Киево-Печерской лавре ввели еще 5 апреля. 12 апреля в Александровскую больницу Киева был доставлен настоятель лавры митрополит Павел. Митрополит Климент сообщил, что настоятель лавры уже выписан из больницы.
Кроме этого, сообщается, что российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой посодействовать доставке гумпомощи для лавры из РФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 12 апреля от "продолжительной болезни" умер архимандрит Киев-Печерской лавры Нектарий. По данным СМИ, он был подключен к аппарату ИВЛ, но коронавирус у него якобы не подтвердился. Позже скончался второй монах из Лавры.
- Также в Александровскую больницу госпитализировали наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Раньше он сдавал тест на коронавирус, но его результаты не сообщали. В пресс-службе лавры сообщили, что он находится в обычной палате, а температура в пределах нормы.
- Также СМИ писали о заражении коронавирусом главы УПЦ МП. В церкви говорят, что митрополит здоров.