Выходные дни в мае 2020: украинцы будут отдыхать 12 дней
В мае будет 12 выходных дней. Кроме того, первые две недели украинцев ждут трехдневные выходные.
Всего в мае 2020 будут два государственных праздника: 1 мая – День труда и 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
1 мая выпадает на пятницу, в результате украинцы будут отдыхать три дня.
9 мая припадает на субботу. Это значит, что следующий за ней понедельник 11 мая тоже будет выходным.
Всего в мае украицев ждут 12 выходных и 10 рабочих дней.
Календарь официальных и неофициальных праздников в мае
1 мая — День труда
3 мая — Всемирный день свободы печати
7 мая — День Радио
8 мая — День памяти и примирения
9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы)
10 мая — День матери
15 мая — Международный день семьи
16 мая — День Европы в Украине
17 мая — День науки
17 мая — День молодежных и детских общественныx организаций
17 мая — День памяти жертв политических репрессий
18 мая — День борьбы за права крымскотатарского народа
18 мая — Международный день музеев
16 мая — День науки в Украине
21 мая — День вышиванки
24 мая — День славянской письменности и культуры
28 мая — Вознесение Господне
29 мая — Международный день миротворцев ООН
31 мая — Всемирный день без табака
31 мая — День Киева
Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях. Первое условие – в течение десяти дней процент выявленных больных коронавирусом не меняется или остается в пределах 5%. За минувшие стуки количество инфицированных выросло на 6,05%. Второе условие – больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на половину.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабинет министров Украины разработал план выхода из карантина, который был введен из-за распространения коронавируса.
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом.