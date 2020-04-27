По просьбе аграриев Одесская епархия УПЦ МП провела молебен о ниспослании дождя

Одесская епархия УПЦ МП совершила молебное песнопение о дожде на территории академии аграрных наук Украины в исследовательском хозяйстве "Покровское". Об этом сообщает Думская.

По просьбе местных жителей религиозный обряд провел митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. По словам работающих на полях "Покровского" людей, такой засушливой погоды как в этом году они не видели никогда.

"Владыка митрополит совершил молебное пение о дожде и вместе с духовенством испросил у Господа милостей и благословений для всей нашей земли. В последние месяцы погодные условия не благоприятствуют развитию сельского хозяйства и Архипастырь, помолившись о скорейшем и спасительном дожде, призвал всех людей объединиться в молитвенном подвиге и просить у Господа милости для прекращения этой страшной засухи", – говорится на сайте Одесской епархии.

Отныне молебны о ниспослании дождя будут совершаться во всех храмах Одесской епархии УПЦ МП ежедневно.

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