СБУ завершила досудебное расследование дела Гандзюк

СБУ завершила досудебное расследования в деле Екатерины Гандзюк. Об этом сообщатся на странице ведомства в Facebook.

"Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально выполнили свою работу и собрали доказательную базу, которая даст возможность четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено первоочередно. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание", – приводятся слова главы СБУ Ивана Баканова.

По версии следствия, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер подозревается в предварительном сговоре с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным и организации нанесения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Таким образом, Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам следствия.

В СБУ отметили, что после того, как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, их будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Офисе генпрокурора заявили, что досудебному следствию удалось установить заказчика преступления – это Владислав Мангер.

"Тщательный анализ связей основных фигурантов преступления, изучение их встреч и сопоставления доказательств позволили установить конечного заказчика преступления и досудебным расследованием установлено, что это действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер", – говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

В настоящее время Мангеру избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн 150 тыс. грн, а Левин содержится в следственном изоляторе.



Левина правоохранители задержали 24 января. Он скрывался в частной квартире в болгарском городе Бургас. 22 февраля, суд в Болгарии разрешил экстрадицию подозреваемого в Украину. 16 марта Болгария экстрадировала его в Украину.

По делу Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину, а также его соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеслав Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года активистку и сотрудницу Херсонского горсовета Катерину Гандзюк облили серной кислотой , когда она выходила из подъезда своего дома.

В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. Позже полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на активистку. 4 ноября активистка умерла в больнице.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

Генпрокуратура объявила о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.

В конце апреля ГПУ изменила подозрение Вишневскому, Горбунову, Васяновичу и Грабчуку с умышленного убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Также ГПУ сменила подозрение на более мягкое и Мангеру.