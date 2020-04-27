"Всеукраинская школа онлайн" запускает уроки для учеников 1-4 классов
Во вторник, 28 апреля, в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" стартуют трансляции уроков для учеников 1-4 классов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Занятия для начальных классов будут показывать по вторникам и четвергам с 9:00 до 10:00. Ранее была онлайн-программа только для школьников 5-11 классов.
Новая программа для начальных классов рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство.
Каждый урок будет длиться 15 минут. Лекции будут переводить на язык жестов.
Уроки покажут на телеканалах:
– 1-й класс - "Пиксель";
– 2-й класс - "UA: Перший";
– 3-й класс - "UA: Культура";
– 4-й класс - "ПлюсПлюс".
После трансляций лекции будут обнародованы на YouTube-канале Министерства образования и науки.
"Основная цель проекта – помочь детям начальной школы, которые не имеют современных девайсов, подключения к Интернету, поддержки взрослых, учиться дистанционно. Учитывая количество обращений по организации учебного процесса для самых маленьких, сделать это было нашим долгом", – отметила генеральный директор Директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Вероника Селега.
Съемки уроков проходят в Новопечерской школе в Киеве.
Напомним, 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
Фокус разбирался, почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки с 11 предметов, которые по расписанию транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.
- 6 апреля почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн".
- Самым популярным предметом образовательного проекта "Всеукраинская школа онлайн" стал английский язык. Также зрители интересуются математикой и украинским языком.
- Недавно первый в Украине виртуальный детский сад, рассчитанный на детей в возрасте 4-6 лет, начал работу в столице.