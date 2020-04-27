Глава госпредприятия пытался за взятку получить премию от руководства Чернобыльской зоны

Генеральный директор государственного предприятия пытался подкупить и. о. председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как рассказали в НАБУ, должностное лицо разоблачили сотрудники НАБУ, САП и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Следствие задокументировало, что гендиректор передал и. о. председателя ГАЗО 210 тыс. грн в обмен на согласование назначения ему годовой и ежеквартальной премии более чем 430 тыс. грн.

Расследование данного факта детективы НАБУ вели с марта 2020 года.

В пресс-службе САП добавили, что генеральному директору инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 УК Украины, то есть предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

В СБУ уточняют, что получили информацию о попытке подкупа от руководителя ГАЗО, при этом о руководителе говорят в женском роде.

"Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица госпредприятий предложили председателю агентства начислять им ежеквартальные премии в размере до 500 000 гривен, 50% из которых обещали передавать ей. Председатель сразу сообщила о коррупционном предложение в Службу безопасности Украины и помогала разоблачить злоумышленников", – сказано в их сообщении.

Пресс-служба ГАЗО добавляет, что взятку пытались дать не теперешнему руководителю Агентства, а его предшественнику.

"Правоохранительные органы ознакомились с документами, которые могут быть связаны с возможным совершением правонарушения по статье 369 Уголовного Кодекса Украины одним из бывших руководителей ГАЗО и руководителем государственного предприятия, входящего в сферу управления Агентства", – сообщает она.

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