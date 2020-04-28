МОЗ: Пика эпидемии коронавируса можно избежать. Нужно просто соблюдать карантин
Если украинцы будут придерживаться рекомендаций и плана Минздрава, пика эпидемии можно будет избежать.
Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.
По его словам, пик – это когда система здравоохранения не в состоянии предоставлять помощь всем нуждающимся.
"На нее начинается такая нагрузка, что она просто не может принимать пациентов. Но если мы будем придерживаться всех карантинных мер, я уверен, что пик маловероятен", – говорит Степанов.
Также министр отметил, что украинские власти постоянно смотрят на то, как другие страны выходят из карантина.
"И мы постоянно ищем тот баланс между нагрузкой на медицинскую систему и смягчением карантина. Я уверен, что ситуация под контролем и мы можем полностью избежать любого пика", – добавил он.
Вчера в эфире "Свободы слова" на ICTV главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что ожидаемого всплеска заболеваемости COVID-19 после Пасхи не произошло.
"Но возможно он еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи. Инкубационный период – до 14 дней", – говорит он.
Так или иначе, говорит Ляшко, введенные ограничительные меры повлияли на количество людей в храма на Пасху.
"Работа, которая была проведена во время пасхальных праздников, дала эффект. Вместо 8 миллионов человек, которые обычно ходят в храмы, в церкви пошли 130 тысяч граждан", – отметил чиновник.
"Страна движется в том режиме, который был прогнозирован", если украинцы и дальше будут придерживаться карантина, добавил Ляшко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- На днях премьер Денис Шмыгаль представил план выхода из карантина и сказал, что его разные этапы могут начаться одновременно.
- А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.