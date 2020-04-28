"Слуги народа" просят смягчить карантин в областях с небольшим числом случаев COVID-19

Депутаты от "Слуги народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин в тех регионах, где число инфицированных коронавирусом незначительное.

Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Пожар нужно тушить там, где горит. То же самое касается мер против коронавируса. В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно различается", – сказала она.

По ее мнению, в зависимости от количества инфицированных в каждом регионе, должны быть соответствующие карантинные условия, потому что на фоне пандемии "назревают экономический и трудовой кризисы".

"Большинство населения фактически осталась без работы и денег – и мы не можем закрывать на это глаза. Поэтому часть депутатов фракции "Слуга народа" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин там, где коронавирусная инфекция распространяется относительно медленно", – сказала Кравчук.

При этом. Кравчук опубликовала обращение к Шмыгалю, однако, на нем нет подписей народных депутатов и не ясно, сколько именно нардепов поддержали обращение.

24 апреля Кабмин обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Также в правительстве подчеркнули, что каждый запланированный этап имеет четкие индикаторы и будет зависеть от динамики распространения коронавируса.

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