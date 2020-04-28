Кличко озвучил детали первого этапа смягчения карантина в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко озвучил детали первого этапа смягчения карантина в столице. Об этом он рассказал на своем сегодняшнем брифинге.
По его словам, если позволит ситуация, выход столицы из карантина начнется 12 мая.
Первый этап смягчения карантина включает следующие послабления:
- Разрешат работу непродовольственных магазинов площадью до 300 кв. м. (Крупные торговые центры и магазины у них на первом этапе не откроют)
- Начнут работу парикмахерские и салоны красоты по предварительной записи (с требованием санитарной обработки рабочего места после каждого клиента).
- Кофейни будут работать на вынос (с требованием санитарной обработки помещения дважды в день).
- Смогут работать МАФы (запретом приема пищи и напитков на месте).
- Запустят небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (не более 1 клиента на 10 кв.м.).
- Разрешат работу адвокатских и нотариальных бюро.
- Клиент без маски – ответственность того, кто предоставляет услуги.
- Будут открыты парки и скверы. С условием не более 2 людей в группе. Или с детьми – двое взрослых, двое детей.
- Откроются предприятия по производству непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие) (с требованием не более 1 сотрудника 10м2 и не более 1 клиента на 10м2).
- Станут работать автокинотеатры
На первом этапе послаблений закрытыми останутся:
- школы
- детские сады
- детские площадки
- спортивные площадки
- прибрежные зоны отдыха.
Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу. Метро в столице откроется по решению правительства.
24 апреля Кабмин обнародовал 5-этапный план выхода Украины из карантина. Стартовая точка реализации этого плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.
Также в правительстве подчеркнули, что каждый запланированный этап имеет четкие индикаторы и будет зависеть от динамики распространения коронавируса.
Как ранее сообщал Фокус:
- 22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.
- Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.
- А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что постепенный выход Украины из карантина может начаться при двух основных условиях.