Все больше людей на карантине начинают чаще выходить из дома, – опрос "Рейтинга"

Все больше людей начинают выходить из дома во время карантина. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг".

Так, несмотря на введенные ограничительные меры уже 29% респондентов признаются, что выходят из дома несколько раз в день. Еще 23% украинцев говорят, что выходят на улицу один раз в день.

Большинство (37%) выходят из дома раз в несколько дней. И только 11% вообще стараются не выходить на улицу.

На ифографике видно, что в сравнении с концом марта и срединой апреля количество украинцев, которые выходят из дома несколько раз в день в процентном соотношении выросло на 10--11%.

На улицу чаще выходят мужчины и граждане в возрасте от 36 до 50 лет.

Также у респондентов поинтересовались, улучшается или ухудшается по их мнению ситуация с коронавирусом в Украине. Большинство (43%) склоняются к тому, что ситуация все же ухудшается.

При этом, абсолютное большинство опрошенных считают действия властей по борьбе с COVID-19 оптимальными.

Что касается майских праздников, то абсолютное больниство опрошенных (74%) планирует провести их дома. 17% респондентов хотят заняться домашним хозяйством, а 8% – навестить близких.

Опрос проведен 10-12 апреля 2020 года во всех областях Украины, кроме оккупированных Донбасса и Крыма, методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Участие в исследовании приняли 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,2%.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая.