Одного из крупнейших интернет-провайдеров Украины заподозрили в неуплате 6,7 млн грн налогов
Один из крупнейших интернет-провайдеров Украины подозревается в неуплате 6,7 млн грн налогов.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Руководитель ІТ-компании в течение 2016-2018 годов вносил в отчетность заведомо ложные данные о сотрудничестве с предприятиями, у которых есть признаки фиктивности.
Таким образом он уклонился от уплаты налогов на сумму 6,7 млн грн
Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Правоохранители не называют название провайдера.
Напомним, владельцу одного из крупнейших провайдеров в Украине сообщили о подозрении в совершении государственной измены. По данным СМИ, речь идет о компании "Юнайтед Телеком", входящей в холдинг Wnet.
Установлено, что что владелец компании, по предварительному сговору с юристом и при пособничестве гражданина РФ, действуя в интересах ФСБ РФ, подсоединили телекоммуникационные сети провайдера к системе, осуществляющей мониторинг и хранение конфиденциальных данных пользователей на территории оккупированного Крыма.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2017 году СБУ уже возбуждало уголовное дело в отношении Wnet.
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Служба безопасности Украины блокировала сеть ботоферм, оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.