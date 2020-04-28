Пламя почти погасло. Вечный огонь в Киеве очистили от мусора

Мемориал Вечной славы в столичном парке Славы неизвестные вандалы забросали мусором так, что Вечный огонь практически не горел. Газовщики вытащили оттуда пластиковые бутылки. Об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза".

"Мусора, особенно пластиковых бутылок, было так много, что пламя почти погасло. На место выехала бригада ремонтников "Киевгаза". Они полностью разобрали конструкцию, очистили горловину от мусора и устранили причины затухания", – говорится в сообщении.

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Фото: Киевгаз

Для чистки газовщикам пришлось снять декоративные решетки и погасить огонь, пока они выгребали из горловины пепел и расплавленный пластик.

На данный момент работа Вечного огня возобновлена.

Как ранее писал Фокус:

Три года назад неизвестные вандалы в Киеве в парке Славы залили цементом памятник "Вечный огонь". Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а у него неизвестные оставили еще 8 ведер.