В "Медзакупках" не хотят возвращения "крепких хозяйственников" и просятся под крыло Кабмина

Для того, чтобы "Медзакупки" не стали "ручным" предприятием Минздрава, нужно провести три реформы. Об этом в своей колонке для УП пишет директор "Медзакупок" Арсен Жумадилов.

По словам Жумадилова, тот факт, что Минздрав заблокировал закупки для госпредприятия "Медзакупки" и осуществил их собственноручно, свидетельствует о "прямом и открытом нарушении реформы медзакупок, которую провели на уровне Кабмина".

"Закрыть глаза на то, что МОЗ под надуманным предлогом перехватил тендер у ГП и провел его самостоятельно, означает создать опасный прецедент. И если сейчас речь идет о 35,7 млн грн, то дальше речь будет идти о мильярдах бюджетных средств", – пишет он.

Поэтому, для того, чтобы ГП "Медзакупки" не управлялись Минздравом в ручном режиме, Жумадилов предлагает три реформы:

перевести "Медзакупки" под управление Кабмина – это должно уберечь закупщика медтоваров от единоличного влияния Минздрава;

создать набсовет, который будет контролировать деятельность госпредприятия;

каждый год проводить независимый аудит ГП, в т.ч. при участии всемирно признанных аудиторов.

"Если сейчас не отреагировать, не расставить красные флажки, очень скоро мы увидим возвращение "крепких хозяйственников" и их традиционных, испробованных годами схем", – добавил директор "Медзакупок".

Как ранее сообщал Фокус:

17 апреля МОЗ запретил госпредприятию "Медицинские закупки Украины" закупать что-либо для борьбы с COVID-19, потому что ГП якобы не советуется с министерством по этому поводу.

Позже замглавы Минздрава Светлана Шаталова объяснила, почему ведомство решило провести тендер по закупке защитных костюмов самостоятельно: "Закупки" якобы хотели купить костюмы, в которых "швы прошиты иглой, а они должны быть проклеены".