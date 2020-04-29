В Украине будет "адаптивный карантин", а маски и дезинфекторы никуда не денутся, – Шмыгаль
После 11 мая в Украине могут ввести "адаптивный карантин", который можно будет усиливать локально, в зависимости от вспышек коронавируса.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
"Мы беседовали с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план – согласны с предложением о том, что надо запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая", – сказал Шмыгаль.
По его словам, даже после открытия всех учреждений и транспорта, маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена "никуда не денутся".
Как ранее писал Фокус:
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