Сутки на Донбассе. Боевики били из зенитки, один боец ранен

За прошедшие сутки, 29 апреля, боевики 15 раз обстреляли позиции украинской армии на Донбассе. Один украинский боец получил боевую травму.

Об этом сообщает штаб ОС.

При обстрелах противник использовал вооружение БМП, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы, минометы 120 мм и 82 мм и стрелковое оружие.

У Новомихайловки по позициям украинских военных вели огонь вражеские снайперские группы.

В результате обстрелов боевую травму получил один из бойцов ВСУ. По данным разведки, боевики вчера несли потери: один погибший и по меньшей мере двое раненных.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля боевики на Донбассе целых 17 раз обстреляли позиции украинской армии. Один украинский военный погиб.

23 апреля на военном полигоне на Львовщине нашли мертвого курсанта одного из военных вузов с огнестрельным ранением.