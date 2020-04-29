На Донбассе при обстреле боевиков погиб украинский военный

Со стороны боевиков – по меньшей мере два раненных, сообщает разведка

За прошедшие сутки боевики на Донбассе целых 17 раз обстреляли позиции украинской армии. Один украинский военный погиб.

Об этом сообщает штаб ОС.

При обстрелах противник применял запрещенные Минскими соглашениями минометы 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности "Восток" боевики обстреливали позиции ВСУ у Камянки, Опытного, Павлополя и Старогнатовки.

По направлению "Север" под обстрел попали позиции украинской армии у Крымского, Хутора Вильного, Попасной, Орехового, Новолуганского, Новотошковского и Зайцевого.

Также боевики обстреляли район разведения сил №3 Богдановка-Петровское. "Украинские бойцы огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины", – говорится в сообщении.

28 апреля один украинский боец погиб. По данным разведки, со стороны боевиков ранены как минимум два человека.

С начала текущих суток на Донбассе боевиками уже дважды нарушен режим прекращения огня: под обстрел попали позиции украинских военных у Верхнеторецкого и Новотошковского. Потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

28 апреля украинские военные уничтожили двух боевиков и еще троих ранили. В ВСУ – двое раненных.

23 апреля на военном полигоне на Львовщине нашли мертвого курсанта одного из военных вузов с огнестрельным ранением.