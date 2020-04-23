На Донбассе погиб боец со Львовщины: в июне у него заканчивался контракт
2020-04-23 19:58:00
У погибшего бойца остались жена и родители
На Донбассе погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА в четверг, 23 апреля.
Алешин проходил службу по контракту в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады. О причинах смерти не сообщается.
"Сегодня, 23 апреля, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Андрей Алешин, уроженец пгт Славское Сколевского района. Андрей Александрович Алешин родился 28.03.1987 года. Проходил военную службу по контракту в зоне АТО/ООС в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады", – сказано в сообщении.
Как сообщил ZAXID.NET, трехлетний контракт у бойца должен был завершиться в июне 2020 года.
Тело погибшего бойца должны доставить во Львовскую область в ближайшее время. Похороны планируются в воскресенье, 26 апреля. У погибшего бойца остались жена и родители.
В вечерней сводке пресс-центра ООС о смерти бойца не сообщается. Там отметили, что в течение 23 апреля боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня. В ходе боевых действий ранения получили трое военных.
Оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, запрещенные Минскими договоренностями, сообщили в штабе ООС.
Подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 апреля на военном полигоне на Львовщине нашли мертвого курсанта одного из военных вузов с огнестрельным ранением.
- В зоне боевых действий на Донбассе 22 апреля боевики 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил.