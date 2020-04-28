Украинские военные уничтожили на Донбассе двух боевиков. Еще трое – ранены

Среди бойцов ВСУ – двое раненных за прошедшие сутки

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили двух боевиков и еще троих ранили. В ВСУ – двое раненных. Об этом сообщает штаб ОС.

Всего на 27 апреля боевики девять раз обстреляли позиции украинской армии. Традиционно применялись запрещенные Минскими соглашениями минометы 120 мм та 82 мм, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

По направлению "Восток" обстрелы пришлись на позиции украинских бойцов у Марьинки, Опытного и Новоселовки второй.

В районе ответственности "Север" боевики обстреляли позции ВСУ у Катериновки, Крымского, Пивденного и Травневого.

Двое украинских военные получили ранения. В штабе говорят, что на каждый обстрел ВСУ давали ответ: двое боевиков убиты и еще трое - ранены.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных, потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

23 апреля на военном полигоне на Львовщине нашли мертвого курсанта одного из военных вузов с огнестрельным ранением.

В тот же день на Донбассе погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин. Он проходил службу по контракту в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады.