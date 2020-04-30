Дело Гладковского: экс-замминистру обороны объявили подозрение

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение шестерым лицам в деле о хищении средств в сфере обороны.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Подозрение объявлено заместителю министра обороны и фактическим руководителям компании "Оптимумспецдеталь" – поставщика запчастей "Укроборонпрому".

По данным следствия, что экс-замминистра обороны и один из директоров департамента министерства в сговоре с экс-первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегом Гладковским в 2017 году организовали закупку грузовых автомобилей по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом.

Производителем и поставщиком этих автомобилей выступила компания, по версии следствия, связанная с Гладковским.

В результате государство незаконно переплатило этой компании 17,44 млн грн.

Из-за действий "Оптимумспецдетали" государство не получило больше 49 млн грн.

Руководители этой компании в 2015-2017 годах наладили схему по поставке товаров для "Укроборонпрома" с уклонением от уплаты налогов. Всего было поставлено товаров на сумму около 165 млн грн, из которых не оплачено 49 млн грн налогов, а деньги таким образом "отмыли" через незаконные финансовые операции.

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