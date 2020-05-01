Во Львове предприниматели вышли на протест против карантина, соблюдая дистанцию

Предприниматели провели акцию протеста у городского совета во Львове. Они требовали разрешить им работать с 1 мая. Протестующие были в масках и перчатках и соблюдали социальную дистанцию.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Люди заявили, что считают несправедливой ситуацию, когда крупный бизнес при этом только увеличивает прибыли.

"У меня магазин, женская группа товаров на местном рынке "Южный". Еще до карантина не было массового наплыва людей, поэтому мы вполне можем ограничить доступ людей и соблюдать требования в любое время карантина. Здание 50 квадратных метров и два места для примерки. Потери большие, потому что за неделю перед карантином завезли сезонный товар. Даже если мы через неделю откроемся, этот товар весенний не продадим, потому что уже нужны футболки. Мы этот сезон похоронили, а это потери 10 тысяч долларов. Купить сейчас летний товар проблема с финансами", – рассказал предприниматель Юрий Устяк.

Предприниматели говорят, что у них нет денег на аренду, закупку товаров, зарплаты. В то же время, городской совет принял решение освободить предпринимателей от единого налога, но как это должно работать реально, пока люди не знают.

Во время акции участники придерживались дистанции и были в масках. Протест проходил под надзором полиции.

Как ранее сообщал Фокус:

22 апреля решением Кабмина карантин в Украине продлили до 11 мая. Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что выход из карантина начнется, если в течение 10 дней суточный прирост заболевших не будет превышать 5%.