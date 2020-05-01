В Днепре после 25 дней болезни 93-летняя бабушка победила коронавирус

В Днепре 93-летняя женщина смогла побороть COVID-19.

Об этом сообщает Днепр Вечерний.

Диагноз женщине поставили 6 апреля, болезнь протекала в легкой форме, без осложнений и пневмонии. Ее лечили амбулаторно под контролем семейного врача.

Реезультаты повторного ПЦР-тестирования показали, что 93-летняя бабушка полностью вылечилась от коронавирусной болезни.

Как ранее сообщал Фокус: