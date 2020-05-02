В Киевской области возобновили работу 13 рынков

В Киевской области в рамках ослабления карантина возобновили работу 13 агропродовольственных рынков.

Об этом сообщается на сайте Киевской областной госадминистрации.

В частности, 30 апреля в области начали восстанавливать свою работу агропродовольственные рынки. Решение об этом было принято на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на утро 2 мая на территории области начали работу 13 агропродовольственных рынков: в Васильковском районе – 4, по одному в Киево–Святошинском, Сквирском, Броварском, Белоцерковском и Мироновском районах, в пгт. Гостомель и городе Буча и два рынка – в Белой Церкви", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в области 74 рынка.

"Ожидается, что остальные рынки возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований. Следует отметить, что во время запрета работы рынков проводились проверки соблюдения карантинных мероприятий", – говорится в сообщении ОГА.

Также отмечается, что за первые дни работы рынков были обнаружены два правонарушения, которые сразу были устранены.

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