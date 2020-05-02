Наместник Киево-Печерской лавры сообщил, что коронавирусом болеют 68 монахов

Украина
В настоящее время в больнице находятся два человека, остальные инфицированные – на самоизоляции

В Киево-Печерской лавре десятки монахов заразились коронавирусом.

Об этом сказал ее наместник Павел (Лебедь), сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"В Святой обители более 200 братии, заболело 68 человек. У 19 человек не подтвердился диагноз, был отрицательный результат, 28 человек имели положительный результат теста (на коронавирус, – ред.), 25 человек были в больнице", – сообщил наместник Лавры.

По его словам, в настоящее время в больнице находятся два человека, остальные инфицированные – на самоизоляции.

"Но были в больнице еще те в числе 25, которые не имели диагноза коронавируса, но сердечные приступы и такие обыденные болезни, которые люди имеют. Поэтому еще раз напоминаю, что Господь милостив к нам, практически все мы сейчас дома", – отметил он.

Он также поблагодарил медиков и заверил, что "сегодня в Лавре исполняется все по предписанию врачей".

"Я сам находился в больнице и видел их тяжелый труд, который мы часто не оцениваем", – сообщил наместник Лавры.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Также от коронавируса умер монах Никодим (Левицкий Николай Александрович). 