Надвигаются сильные грозы. В Украине объявлено штормовое предупреждение
В воскресенье, 3 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным синоптиков, днем в Украине ожидаются грозы, объявлен I уровень опасности (желтый). Также в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях зафиксирован чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также штормовое предупреждение было объявлено и в Киеве, там в середине дня ожидаются грозы и сильный ветер.
Сегодня средняя температура воздуха в стране составит 23 градуса, несмотря дождливую погоду.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды.
"Вероятность этого 99 процентов, потому что последние 15 лет являются лидерами по среднему температурному режиму. До этого 150 лет изменений не наблюдалось, а последние 15 стали лидерами. Это благодаря повышенному температурному режиму", – говорит Николай Кульбида.
Как ранее сообщал Фокус:
- Весна в Украине началась с температурных рекордов. Ночь на 4 марта была самой теплой за 140 лет.
- Также впервые за 140 лет в Киеве не было метеорологической зимы. Устойчивого снежного покрова в столице тоже не было.