Надвигаются сильные грозы. В Украине объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье, 3 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, днем в Украине ожидаются грозы, объявлен I уровень опасности (желтый). Также в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях зафиксирован чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также штормовое предупреждение было объявлено и в Киеве, там в середине дня ожидаются грозы и сильный ветер.

Сегодня средняя температура воздуха в стране составит 23 градуса, несмотря дождливую погоду.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украине, и погода принесет нам новые рекорды.

"Вероятность этого 99 процентов, потому что последние 15 лет являются лидерами по среднему температурному режиму. До этого 150 лет изменений не наблюдалось, а последние 15 стали лидерами. Это благодаря повышенному температурному режиму", – говорит Николай Кульбида.

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