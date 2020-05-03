Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" провел стрельбы в Черном море

Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" вышел в Черное море и выполнил ряд учебно-боевых задач. Фрегат провел практические срельбы из огневых средств, а также провел наблюдение за разведывательными кораблями РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины на в Facebook.

"Экипажу были поставлены задачи выполнить практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожить условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-ти миллиметровой установки - АК-630, с которыми личный состав успешно справился. Впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК -16 для обеспечения радиоэлектронных помех, которые создают так называемые "облака" для отклонения от курса наведенных на корабль ракет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные моряки зафиксировали нарушения морского права со стороны Черноморского флота РФ в оккупированных и стратегически важных морских участках. Присутствие военных разведывательных кораблей РФ было зафиксировано в районе Галицинских газовых месторождений. Команда украинского флагмана также наблюдала, как российский танкер, шедший из оккупированных морских районов, спустил российский триколор, чтобы украинские моряки его не зафиксировали.

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