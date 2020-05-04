Российские ботофермы призывают украинцев нарушать карантин на майские праздники, – СБУ

СБУ в период майских праздников зафиксировала увеличение активности российских интернет-агитаторов с призывами к нарушению карантина в стране.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Российские агитаторы усилили свои действия для распространения ложной информации для создания хаоса и паники в Украине.

"Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм в призывах к нарушению карантина, информационной поддержки акций протеста. В период майских праздников их активность была частично перенаправлена ​​по теме коронавируса на другие общественно-политические вопросы. Российские спецслужбы используют различные поводы для влияния на информационное пространство Украины, распространение панических и сепаратистских настроений", – сказано в сообщении.

С начала карантина СБУ заблокировала более 2,1 тысячи сообществ в интернете с общей аудиторией более 900 тысяч пользователей. Разоблачен 301 агитатор, который распространял фейки о коронавирусе. 14 работали по заданию России.

Агитаторы действовали на территории Киева, Одессы, Днепра, Львова, Херсона, Полтавы, Кропивницком и Конотопе.

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