В "Слуге народа" назвали дату следующего заседания Рады

Украина
Повестка дня этого заседания еще не сформирована

Верховная Рада соберется на следующее пленарное 12 мая. Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

"Заседания на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР будет во вторник 12 мая. Повестку дня будут формировать комитеты", – написал он.

"Да, действительно заседание планируется на 12-е мая, – сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук агентству "Интерфакс-Украина". – И мы планируем во втором чтении рассмотреть законопроект о банках".

Ранее сообщалось, что следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится после 10 мая.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Рада сможет принять законопроект о банках ("антиколомойский") после 11 мая – у депутатов должно быть не менее 10 дней для ознакомления с поправками, которые профильный комитет одобрил ко второму чтению.

Как ранее сообщал Фокус: