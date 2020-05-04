В "Слуге народа" назвали дату следующего заседания Рады
Верховная Рада соберется на следующее пленарное 12 мая. Об этом сообщил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.
"Заседания на этой неделе не будет. Следующая пленарка ВР будет во вторник 12 мая. Повестку дня будут формировать комитеты", – написал он.
"Да, действительно заседание планируется на 12-е мая, – сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук агентству "Интерфакс-Украина". – И мы планируем во втором чтении рассмотреть законопроект о банках".
Ранее сообщалось, что следующее внеочередное заседание Верховной рады состоится после 10 мая.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что Рада сможет принять законопроект о банках ("антиколомойский") после 11 мая – у депутатов должно быть не менее 10 дней для ознакомления с поправками, которые профильный комитет одобрил ко второму чтению.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада поддержала применение специальной процедуры для того, чтобы ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта. Теперь его можно рассмотреть без голосования за все 16 тысяч поправок.
- Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 тысяч поправок к законопроекту о невозврате банков бывшим владельцам и рекомендовал принять его во втором чтении.