В Нацполиции зафиксировано 142 случая коронавируса

В Нацполиции подтвердили 142 случая заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В Министерстве внутренних дел выявлено 59 случаев заражения, в Нацгвардии – 19. В0 пограничной службе подтвердили 17 случаев, а в ВСУ болеют 48 человек.

Сообщается, что МВД имеет полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции для противодействия коронавирусу.

Было закуплено в Китае в марте-апреле - 1,5 млн штук респираторов, более 260 тысяч штук костюмов биологической защиты, 100 650 экспресс тестов, 1 тыс. термометров, более 200 тыс. пар одноразовых перчаток.

Часть этого груза, а именно 80 тыс. респираторов и 8 тыс. костюмов, были переданы Министерству здравоохранения.

Как ранее сообщал Фокус: