Статистика коронавируса в Украине на 5 мая: 366 новых случаев COVID-19
По состоянию на утро 5 мая количество выявленных в Украине случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 12697. За последние сутки зафиксировано 366 новых положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Стоит отметить, что последние данные о заболевших – это наименьший прирост новых случаев с 20 апреля, когда подтвердили 261 случай.
Всего в Украине от вируса умерли 316 человек, а полностью выздоровели после болезни – 1875. Болезнь подтверждена у 881 ребенка и 2479 медиков.
На данный момент ситуация с коронавирусом в областях следующая:
– Винницкая область – 454 случая;
– Волынская область – 343 случая;
– Днепропетровская область – 478 случаев;
– Донецкая область – 83 случая;
– Житомирская область – 448 случаев;
– Закарпатская область – 546 случаев;
– Запорожская область – 287 случаев;
– Ивано–Франковская область – 1015 случаев;
– Кировоградская область – 401 случай;
– г. Киев – 1583 случая;
– Киевская область – 866 случаев;
– Львовская область – 514 случаев;
– Луганская область – 38 случаев;
– Николаевская область – 163 случая;
– Одесская область – 469 случаев;
– Полтавская область – 231 случай;
– Ровенская область – 779 случаев;
– Сумская область – 112 случаев;
– Тернопольская область – 923 случая;
– Харьковская область – 377 случаев;
– Херсонская область – 142 случая;
– Хмельницкая область – 119 случаев;
– Черновицкая область – 1948 случаев;
– Черкасская область – 314 случаев;
– Черниговская область – 64 случая.
На амбулаторном лечении 8935 пациентов, из них 724 ребенка и 2061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3762 человек, из них 157 детей и 418 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине был зафиксирован 12 331 случай заражения коронавирусом. За сутки было выявлено 418 новых случаев Covid-19.
- По состоянию на утро 5 мая количество умерших от коронавируса в мире превысило 250 тысяч человек. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 3 584 071 человек.