Статистика коронавируса в Украине на 5 мая: 366 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 5 мая количество выявленных в Украине случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 12697. За последние сутки зафиксировано 366 новых положительных тестов на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Стоит отметить, что последние данные о заболевших – это наименьший прирост новых случаев с 20 апреля, когда подтвердили 261 случай.

Всего в Украине от вируса умерли 316 человек, а полностью выздоровели после болезни – 1875. Болезнь подтверждена у 881 ребенка и 2479 медиков.

На данный момент ситуация с коронавирусом в областях следующая:

– Винницкая область – 454 случая;

– Волынская область – 343 случая;

– Днепропетровская область – 478 случаев;

– Донецкая область – 83 случая;

– Житомирская область – 448 случаев;

– Закарпатская область – 546 случаев;

– Запорожская область – 287 случаев;

– Ивано–Франковская область – 1015 случаев;

– Кировоградская область – 401 случай;

– г. Киев – 1583 случая;

– Киевская область – 866 случаев;

– Львовская область – 514 случаев;

– Луганская область – 38 случаев;

– Николаевская область – 163 случая;

– Одесская область – 469 случаев;

– Полтавская область – 231 случай;

– Ровенская область – 779 случаев;

– Сумская область – 112 случаев;

– Тернопольская область – 923 случая;

– Харьковская область – 377 случаев;

– Херсонская область – 142 случая;

– Хмельницкая область – 119 случаев;

– Черновицкая область – 1948 случаев;

– Черкасская область – 314 случаев;

– Черниговская область – 64 случая.

На амбулаторном лечении 8935 пациентов, из них 724 ребенка и 2061 медработник. Всего нуждались в госпитализации 3762 человек, из них 157 детей и 418 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 167 человек, в том числе один ребенок и 14 медиков.

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